Danneggiamenti e schiamazzi in Città: la Gendarmeria denuncia un minorenne in possesso di un tirapugni

Si sono conclusi con una denuncia a carico di un minorenne i controlli svolti dalla Gendarmeria in Città. Le pattuglie sono state mobilitate a seguito di molte segnalazioni ricevute dai residenti della zona per danneggiamenti e schiamazzi notturni. Identificati numerosi giovani controllati nelle zone del centro storico e di via G. Giacomini e di N. Bonaparte, punti di ritrovo dei ragazzi.

In particolare un minorenne è stato denunciato a piede libero per detenzione illegale di un tirapugni e in possesso di alcolici: su di lui è risultato essere in corso un regime di esperimento probatorio emesso dal Tribunale.

I militari della Brigata di Città hanno fermato un minore coinvolto nei danneggiamenti alla Galleria della Cassa di Risparmio denunciati lo scorso dicembre, e identificato altri coetanei.