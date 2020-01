ATTO VANDALICO Danneggiamento al campo da bocce, la Giunta di Fiorentino presenta denuncia

La Giunta di Castello di Fiorentino, tramite il Segretario Giulia Andruccioli - Capitano di Castello ad interim in attesa del giuramento davanti alla Reggenza - che si è recata in Gendarmeria, ha presentato formale denuncia contro ignoti “per danneggiamento e atto vandalico” dopo la segnalazione di un concittadino. Nei giorni scorsi, sul campo da bocce adiacente al centro sociale e alla sede della Giunta stessa, sono stati gettati alcune panchine e diversi blocchi di cemento che servono per bloccare la copertura di plastica durante i mesi invernali. “Ringraziamo i cittadini di Fiorentino – scrive la Giunta sulla propria pagina Facebook - che hanno provveduto a segnalare il disagio” e “ringraziamo – aggiunge - l’Ugraa che tempestivamente ha inviato una squadra a ripristinare il danno”.



