Danneggiato il mezzo di trasporto per disabili dell'ASSM.

Tra la notte di mercoledì e la mattina di venerdì, è stato danneggiato il mezzo di trasporto per disabili dell’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla (ASSM), parcheggiato nei pressi della nuova sede in via del Serrone, al confine tra Murata e Fiorentino, di fronte al bar Tabarrini. Chi ha causato il danno non avrebbe lasciato alcun contatto o segnalazione, nonostante il veicolo riportasse chiaramente sulle fiancate il logo e il nome dell’associazione. Il mezzo viene impiegato per il trasporto di persone in sedia a rotelle ed è dotato di una rampa mobile.

In una nota, il direttivo dell’ASSM definisce l’accaduto “un comportamento di grande inciviltà” e sottolinea come l’episodio rappresenti “un’offesa alla dignità dei volontari e delle persone impegnate per la qualità della vita di chi convive con la sclerosi multipla e altre patologie neurologiche”.

A San Marino, ricorda l'associazione, si stima che siano circa un centinaio le persone affette da sclerosi multipla, alcune con esiti particolarmente invalidanti. L’ASSM da anni offre supporto ai pazienti attraverso attività come yoga, pilates, fisioterapia, osteopatia e sostegno psicologico, oltre a promuovere la ricerca e la formazione degli operatori sanitari.

