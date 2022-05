Dati Covid in Emilia-Romagna, calano i ricoveri

Dati Covid in Emilia-Romagna, calano i ricoveri.

Calano i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive (-68 rispetto a ieri). Dopo più di 14mila tamponi effettuali, in regione sono risultati 2.152 nuovi positivi, di cui il 96,4% in condizioni isolamento a casa con sintomi lievi. Le persone complessivamente guarite sono 2.053 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.435.265. Purtroppo, si registrano 9 decessi, nessuno nelle province di Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e nel Circondario Imolese.



I più letti della settimana: