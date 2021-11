Decisi i vincitori del concorso per Murales “Anche i muri lo dicono”. La premiazione il 25 novembre

La forza delle immagini, del disegno. Tante volte più forte delle parole. Si è deciso di puntare su questo mezzo comunicativo per veicolare un messaggio contro la violenza di genere e promuovere l'uguaglianza e i pari diritti. I bambini e i ragazzi di San Marino, dalle scuole materne all'università, sono stati coinvolti nel progetto “Anche i muri parlano”: un concorso in cui si chiedeva loro di illustrare proprio questi temi. Oggi la commissione si è riunita per selezionare i nove disegni vincitori – ci sarà almeno un premio per ogni grado scolastico –, ma i nomi si scopriranno solo nel momento delle premiazioni, il 25 novembre: Giornata contro la violenza sulle donne. Le illustrazioni selezionate verranno trasformate in murales nei Castelli del territorio.

"C'è stata una grande partecipazione - racconta Luigi Guerra, direttore Dipartimento Scienze Umane UniRsm -. C'è una ricca gamma di lavoro. E' importante che i giovani parlino di queste tematiche nelle aule".

Tutti i lavori verranno poi esposti all'Atlante durante il periodo natalizio e successivamente nella piazza sottostante. L'iniziativa è stata lanciata dall'Unione sammarinese dei lavoratori e dall'Unione Consumatori sammarinesi, in collaborazione con le istituzioni, il Dipartimento Istruzione e le Giunte di Castello, per accendere i riflettori ancora una volta su un tema così importante ed educare le nuove generazioni.









"La cultura del rispetto deve nascere fin dall'infanzia per distruggere gli stereotipi e i pregiudizi - spiega Giorgia Giacomini, segretario Generale Usl -. Attraverso l'acquisizione del concetto di uguaglianza potranno essere adulti che questo rispetto ce l'hanno".

"Secondo me queste generazioni sentono molto questa problematica - afferma Francesca Busignani, presidente UCS -. Forse aspettavano proprio il momento per poter esprimere quello che pensano e coinvolgere tutta la cittadinanza su questa tematica veramente importante".

Nel servizio le interviste a Luigi Guerra (direttore Dipartimento Scienze Umane UniRsm), Giorgia Giacomini (segretario Generale USL), Francesca Busignani (presidente UCS)