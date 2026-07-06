Denunciata aggressione a Borgo, in corso le verifiche della Guardia di Rocca
Stando alla testimonianza della vittima si cercando due ragazzi probabilmente sudamericani
Sono in corso le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione con dello spray al peperoncino avvenuta ieri pomeriggio a Borgo Maggiore. Secondo la testimonianza della vittima, un 60enne sammarinese, due ragazzi, descritti come sudamericani, si sarebbero avvicinati per chiedere informazioni per poi aggredirlo: uno ha spruzzato lo spray urticante mentre l'altro gli ha strappato dal collo una catenina d'oro. L'aggredito, sotto shock, sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi solo 20 minuti dopo il fatto. Sul posto è intervenuta la Guardia di Rocca che ora si sta occupando delle indagini, mentre l'uomo si è recato al Pronto Soccorso per gli accertamenti sanitari del caso, per poi essere dimesso senza conseguenze. Al vaglio delle forze dell'ordine in particolare le telecamere di sicurezza presenti nella zona e lungo le strade principali.
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