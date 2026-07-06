BORGO MAGGIORE Denunciata aggressione a Borgo, in corso le verifiche della Guardia di Rocca Stando alla testimonianza della vittima si cercando due ragazzi probabilmente sudamericani

Denunciata aggressione a Borgo, in corso le verifiche della Guardia di Rocca.

Sono in corso le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione con dello spray al peperoncino avvenuta ieri pomeriggio a Borgo Maggiore. Secondo la testimonianza della vittima, un 60enne sammarinese, due ragazzi, descritti come sudamericani, si sarebbero avvicinati per chiedere informazioni per poi aggredirlo: uno ha spruzzato lo spray urticante mentre l'altro gli ha strappato dal collo una catenina d'oro. L'aggredito, sotto shock, sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi solo 20 minuti dopo il fatto. Sul posto è intervenuta la Guardia di Rocca che ora si sta occupando delle indagini, mentre l'uomo si è recato al Pronto Soccorso per gli accertamenti sanitari del caso, per poi essere dimesso senza conseguenze. Al vaglio delle forze dell'ordine in particolare le telecamere di sicurezza presenti nella zona e lungo le strade principali.

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