Denunciato sammarinese in possesso di Marjuana.

Denunciato un sammarinese per possesso di stupefacenti. La Gendarmeria ha trovato 50 grammi di Marjuana di ottima qualità, 5 grammi di semi di canapa e 20 grammi sempre di Marjuana ma ormai priva di THC perché molto datata nel garage in uso al soggetto e presso la sua abitazione. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato portato presso gli Uffici del Reparto per essere interrogato alla presenza del legale di fiducia. Dopo aver appurato che si trattava di un consumatore abituale, nei suoi confronti si è proceduto con la denuncia in stato di libertà.

