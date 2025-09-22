GIORNATA DELL'ALZHEIMER Diagnosi precoce e prevenzione, l'ISS investe sulla ricerca contro l'Alzheimer I test neuropsicologici distinguono l'Alzheimer da Parkinson e demenza vascolare, mentre per prevenire la malattia si deve prestare attenzione a socialità e impegno intellettuale

La prima difficoltà che incontra un malato di Alzheimer è la diagnosi. Prima avviene, prima le cure possono migliorare la sua qualità della vita. I tempi per le visite sono lunghi e rendono più difficile riconoscere l'Alzheimer. A San Marino però il sistema sanitario è più veloce ed entro pochi mesi si ottengono diagnosi accurate.

“Nel mondo ci sono più di 50 milioni di persone affette da demenza - spiega Susanna Guttmann, responsabile dell'UOSD di Neurologia dell'ISS -, di cui il 70% circa è Alzheimer. In Italia sono circa un milione e 100 mila, mentre a San Marino abbiamo più di 500 pazienti che manifestano i sintomi di malattie neurodegenerative. Di questi tra i 170 e i 180 hanno l'Alzheimer mentre gli altri hanno forme lievi, iniziali, che potrebbero sviluppare la malattia nell'arco di 2 o 3 anni ma che potrebbero rimanere anche come un piccolo deficit cognitivo”.

Ai 585 pazienti dell'Unità di Neurologia dell'ISS, si aggiungono gli ospiti della RSA La Fiorina.

Il lavoro di medici e operatori è sostenuto dalla ricerca scientifica: uno studio tutto sammarinese, condotto da Guttmann e da Edoardo Barvas, è finito sulla prestigiosa rivista Neuropsychology, dell'American Psychological Association. Presentati i risultati di un nuovo test neuropsicologico che distingue tra Alzheimer, Parkinson e demenza vascolare, con risultati oltre il 90 percento.

“I test sono in grado di verificare se sintomi anche blandi possono avere un riscontro oggettivabile – chiarisce Guttmann -, quindi siamo in grado di intercettare in modo molto rapido e veloce la malattia, proprio perché poi sottoponiamo il paziente a test neuropsicologici, visite neurologiche e a esami con macchinari, tutti necessari per giungere a una diagnosi concreta”. Altri studi vanno avanti con l'Ateneo sammarinese e con l'Università di Reading nel Regno Unito.

Non c'è solo la diagnosi precoce: la prevenzione della malattia è oggetto di una recente ricerca condotta da ISS e da Istituto superiore per la Sanità italiano. 14 i fattori di rischio su cui si può agire.

Guttmann spiega che si tratta di “fattori che rientrano nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, nelle malattie metaboliche, quindi l'eccesso di peso, l'obesità, il controllo della pressione arteriosa, del diabete. Non serve solo il controllo di questi fattori prettamente sanitari, ma è molto importante anche la valutazione della socialià di una persona, dei luoghi in cui possa incontrare altre persone, dove anche il bagaglio culturale deve avere una sua valenza, perché si è visto proprio che chi lavora o studia o si impegna mentalmente ha meno probabilità di andare in contro a patologie come la demenza”.

Presenti iniziative di sostegno psicologico e di cure a domicilio, ma anche incontri, come i Caffè Alzheimer, con la collaborazione dell'Asspic, l'Associazione sammarinese per il sostegno nelle patologie dell'invecchiamento cerebrale. In soccorso arriva anche la cultura: lo spettacolo teatrale “Sabbie Mobili”, una mostra olfattiva di Filippo Sorcinelli a Palazzo Graziani, oltre allo sviluppo di oggetti dedicati a pazienti con demenza, una sinergia tra il corso di studi in design e l'Unità di Neurologia.

