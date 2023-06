Dimenticano la pentola sul fuoco, l'Antincendio interviene a Montegiardino

La sezione antincendio della Polizia Civile è intervenuta martedì sera in una villetta di Montegiardino, per un incendio in taverna. Tutto sarebbe partito da una pentola con olio lasciata sul fuoco di una cucina economica. Quando i proprietari si sono ricordati e sono scesi nel seminterrato, le fiamme avevano già avvolto fornelli e cappa, Prontamente hanno spento l'incendio allertando al contempo la Polizia Civile, intervenuta poco dopo per la bonifica del locale. Vicenda che si è conclusa con qualche danno ma senza conseguenze per le persone.