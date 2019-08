Direttivo Fups-Csdl: "Siamo preoccupati per il salvataggio della banca Cis e per la pressione fiscale eccessiva verso dipendenti e pensionati"

Al centro del dibattito del direttivo Fups-Csdl la preoccupazione per le condizioni economiche della Repubblica, per l'eccessiva pressione fiscale nei confronti di pensionati e dipendenti e per la sicurezza sul lavoro. il veicolo pubblico per il salvataggio dei fondi pensione della ormai ex-Banca Cis preoccupa le associazioni, che prevedono un ritorno economico irrisorio dalla vendita dei crediti della banca. La Fups ricorda che dalla riforma fiscale del 2013 i lavoratori autonomi pagano meno imposte rispetto alle altre forme contrattuali e chiede al governo un'effettiva equità fiscale.