Discarica Raee, dda di Ancona indaga 20 persone tra Ancona e Rimini

Circa 11 mila tonnellate di rifiuti pericolosi stoccati illecitamente davanti a un capannone in una zona con vincolo paesaggistico vicino a un torrente ad Ancona, sequestro di conti correnti e postali per oltre 3 milioni di euro, quattro misure cautelari personali tra cui una agli arresti domiciliari ad Arezzo e sequestro di 12 camion. Sono numeri di una operazione dei Carabinieri Forestali di Ancona culminata con l'esecuzione di misure cautelari eseguite con la collaborazione dei militari di Arezzo, Rimini e Lucca. La Procura distrettuale antimafia di Ancona ha indagato 20 persone tra Ancona, Rimini - dove avevano sede le due società coinvolte nel mancato smaltimento dei rifiuti pericolosi per un guadagno illecito di oltre 2 milioni di euro, e alcuni amministratori - Arezzo e Lucca; contestati, a vario titolo, reati di associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti e falso in atto pubblico.