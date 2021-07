Discoteche chiuse, Indino furioso: "Bisogna far lavorare le attività"

I gestori delle discoteche sono furiosi dopo la decisione del governo italiano di tenere chiuse le discoteche, senza neanche lasciare la possibilità di entrare a chi possiede il green pass. Una decisione che secondo Gianni Indino, presidente di Silb, è totalmente illogica, e lascia i gestori dei locali in balia di una crisi che dura ormai da un anno e mezzo senza pause. La scelta del governo ha catenato non poche polemiche tra i gestori di attività, e anche il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha sposato la causa. Un altro aspetto che preoccupa è che la chiusura delle discoteche comporterebbe una crescita delle feste private, in cui i controlli sono inferiori e il rischio di contagio è più elevato.

Nel video l'intervista a Gianni Indino, presidente di Silb

