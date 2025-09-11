Documenti falsi per restare in Italia: una donna arrestata a Rimini

Si è presentata con una carta d’identità rumena per cercare di eludere i controlli, ma il documento era contraffatto. Così una giovane moldava è stata arrestata dalla Polizia di Frontiera di Rimini nel corso di un’operazione contro l’immigrazione clandestina.

La donna è stata fermata mentre tentava di allontanarsi dal retro di una struttura ricettiva della zona. Il documento mostrato agli agenti ha subito destato sospetti, poi confermati dagli esperti in falso documentale: la carta era abilmente contraffatta per nascondere le vere generalità della straniera. Processata per direttissima, la giovane è stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, e colpita da un provvedimento di espulsione. Nella stessa operazione sono state rintracciate anche altre due donne irregolari, prive di permesso di soggiorno, a loro volta destinatarie di un decreto di espulsione.



