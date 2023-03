SAN MARINO Dogana: 89enne investita in via Consiglio dei Sessanta, trasferita a Rimini [video]

Una donna è stata investita da un'auto questa mattina, intorno alle 8,45, mentre attraversava via Consiglio dei sessanta, nei pressi delle strisce pedonali della Scuola di Infanzia. La sammarinese di 89 anni, D.D.E. le iniziali, è stata subito soccorsa dal 118, e, stando alle prime informazioni, era cosciente all'arrivo dei sanitari. Gli accertamenti al Pronto soccorso hanno evidenziato una grave frattura con prognosi riservata e successivo trasferimento agli Infermi di Rimini. A guidare l'auto che procedeva in direzione Falciano una 72 enne anche lei sammarinese, D.V.G le iniziali. Sul posto la Polizia Civile per raccogliere le testimonianze e ricostruire la dinamica. In aiuto alla circolazione anche Gendarmeria e Guardia di Rocca. Si sono formati rallentamenti e la strada è stata chiusa per consentire soccorsi e rilievi, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

