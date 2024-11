Dogana, anziana investita in via Tre Settembre: in prognosi riservata

Le immagini dell'incidente

Intorno alle 9, una persona è stata investita da un furgone aziendale mentre attraversava via 3 Settembre, sulle strisce pedonali di fronte alla sede della Banca di San Marino a Dogana.

Secondo le prime informazioni si tratta di una donna anziana, del 1938, sammarinese residente in zona: il veicolo, condotto da un dipendente del 1968, sembra non procedesse a velocità sostenuta, ma avrebbe impattato direttamente la vittima con il cofano. Per chiarire la dinamica dell'incidente, saranno fondamentali le immagini delle telecamere presenti nella zona.

La donna, che stando a quanto emerso sarebbe stata soccorsa in stato cosciente, è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, e la prognosi è riservata. Avrebbe riportato diversi traumi, per cui è stata ricoverata in terapia intensiva.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, la Gendarmeria e la Polizia Civile, per gestire la viabilità e per effettuare i rilievi. Il traffico - ora tornato alla normalità - ha subìto forti rallentamenti, con blocchi in discesa che hanno interessato anche il sottopasso.