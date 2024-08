Dogana: auto con targa italiana esce di strada e finisce contro il cordolo [fotogallery]

Intorno alle 06:20 di oggi, lungo Via Tre Settembre, a Dogana, un'autovettura con targa italiana, stava viaggiando dal Confine di Stato di Dogana in direzione monte quando è uscita di strada. L'auto ha impattato prima contro un jersey e poi contro un cordolo, fermandosi a circa 90 metri dal punto del primo urto, in prossimità dell’uscita dall’area di parcheggio interrato dell’Admiral Point Center. Il conducente, cittadino italiano classe 2001, ma occupato a San Marino, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale di Stato per accertamenti. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una pattuglia del Pronto Intervento e Infortunistica Stradale, coadiuvata dalla Sezione Antincendio, per i rilievi del caso e per la messa in sicurezza dell'area. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.