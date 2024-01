Dogana: auto italiana sbanda e sale sul marciapiede travolgendo una 62enne

Una Ford Fiesta nera con targa italiana ha investito nel pomeriggio, alle 15.55 circa, una badante di anni 62. L'automobile stava viaggiando in direzione Dogana - Serravalle quando, all'altezza del Centro Commerciale Atlante, ha sbandato ed è salita sul marciapiede, travolgendo la donna. Per lei una prognosi 30 giorni. Sul posto la Polizia Civile per la dinamica dell'incidente.

