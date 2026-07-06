Dogana: fingono un incidente per ottenere denaro, fermati dalla Guardia di Rocca

Volevano convincere un automobilista di aver provocato un incidente e farsi consegnare subito del denaro per il presunto risarcimento. La truffa del finto sinistro è stata però sventata dalla Guardia di Rocca, che ha denunciato due cittadini italiani e li ha allontanati dal territorio con divieto di rientro.

L'intervento è avvenuto sabato mattina a Dogana, dopo una segnalazione arrivata alla Centrale Operativa Interforze su un'auto sospetta appena entrata nella Repubblica. La pattuglia della Sezione Operativa ha rintracciato il veicolo e identificato i due occupanti, che avevano preso di mira un cittadino italiano arrivato a San Marino per fare acquisti. Secondo la ricostruzione, volevano fargli credere di aver urtato la loro auto durante una manovra.

Per rendere credibile il raggiro, uno dei due ha simulato un danno sul paraurti del veicolo della vittima. Convinto di essere responsabile dell'incidente, l'automobilista stava per pagare una somma di denaro per chiudere subito la vicenda.

L'intervento del corpo ha però impedito che la truffa andasse a buon fine. Accompagnati negli uffici della Guardia di Rocca, i due hanno ammesso le proprie responsabilità. Sono stati quindi segnalati all'Autorità Giudiziaria e allontanati dal territorio con divieto di rientro.

La Guardia di Rocca invita a prestare attenzione a questo tipo di raggiri, così come ad altre truffe ai danni delle persone più vulnerabili, come quelle del falso agente di polizia o del finto sinistro.







