Dogana: furto di biciclette per migliaia di euro

Il furto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Una banda ha forzato una porta laterale di una rivendita di biciclette a Dogana portando via tredici bici, tra modelli da corsa e Mountain bike, nonché diversi accessori. Per un bottino che si avvicina ai 40 mila euro. L'allarme sarebbe scattato ma non ha impedito ai malviventi di appropriarsi velocemente dei mezzi e fuggire indisturbati.

Un episodio sul quale indaga la Guardia di Rocca, intervenuta dopo la denuncia presentata dal titolare del negozio. Al vaglio degli inquirenti le telecamere presenti nella zona per risalire al mezzo usato dai malviventi.