SERRAVALLE Dogana: giovane motociclista resta incastrato tra due auto, lesioni a una gamba [fotogallery] L'incidente si è verificato nella serata di giovedì poco dopo il Centro Atlante in direzione San Marino

Dogana: giovane motociclista resta incastrato tra due auto, lesioni a una gamba [fotogallery].

Un incidente stradale è avvenuto giovedì a Dogana, poco prima le 19. Due auto, una Renault e una Audi A3 in corsia di sorpasso, stavano viaggiando direzione Monte, in via Tre settembre. Superato il Centro Atlante, come hanno riferito alla Polizia Civile i due conducenti, hanno rallentato improvvisamente, sembra per la presenza di una vettura ferma a lato. Dietro sopraggiungeva un ragazzo in sella a una Suzuki 125, targata Italia, che ha cercato di evitare l'impatto passando in mezzo alle due vetture e finendo per rimanere incastrato: sbattendo prima contro l'Audi sammarinese e poi contro l'utilitaria italiana.

Sul posto due pattuglie della Polizia Civile per ricostruire la dinamica dell'incidente e per smaltire il traffico che si era formato a causa del sinistro.

Il 18enne riminese, soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale per le lesioni riportate dallo scontro: per lui una ferita alla gamba ma nessuna frattura, se la caverà in 10 giorni. Mentre i due conducenti, un uomo e una donna, sono stati sottoposti agli accertamenti di rito.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: