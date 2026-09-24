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Dogana, incendio su un terrazzo: nessun ferito

Il proprietario spegne le prime fiamme, poi l’intervento della Polizia Civile per la bonifica

24 set 2026
Dogana, incendio su un terrazzo: nessun ferito

Una volta accortosi dell'incendio, ha subito gettato acqua sulle fiamme e chiamato i soccorsi. È stato quindi il proprietario di un appartamento al primo piano di via Alfonso Giangi, a Dogana, il primo a intervenire sul rogo sviluppatosi sul terrazzo.

Sul posto è poi intervenuta la sezione antincendio della Polizia Civile, che ha provveduto soprattutto alle operazioni di bonifica e allo spegnimento delle braci residue.

Non si registrano feriti e l'appartamento è rimasto agibile. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.




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