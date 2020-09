Dogana, incidente auto moto, giovane sammarinese in ospedale

le immagini dell'incidente

Incidente stradale poco dopo le 18 a Dogana, in via 3 settembre a pochi metri dal confine. Coinvolte una Yaris ed una moto, entrambe dirette in direzione monte. Sul posto è intervenuta la Guardia di Rocca e la Polizia Civile, che ha eseguito i rilievi. E' stato necessario l'intervento di una ambulanza per trasportare in ospedale la giovane, una ragazza di San Marino di 25 anni, che era bordo della moto. E' sempre stata cosciente ma le sue condizioni hanno richiesto qualche accertamento in più, ancora in corso.