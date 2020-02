TAMPONAMENTO Dogana: incidente sulla Super, chiuso momentaneamente il sottopasso

Tamponamento nel pomeriggio di sabato, a Dogana, nella corsia discendente della Superstrada. All'altezza del sottopasso di fronte al Centro Atlante, due auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio della Polizia Civile, giunta sul posto. Per facilitare i rilievi, la corsia è stata momentaneamente chiusa al traffico.

