Dogana: infortunio sul lavoro alla Colombini per 38enne residente

Un infortunio sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio alla ditta Colombini di Rovereta. Stando a una prima ricostruzione, un operario 38enne sarebbe stato investito da un muletto in manovra. N.S. le iniziali dell'uomo, residente a San Marino, soccorso dal 118 e portato in ospedale per accertamenti. La prognosi stabilita dai medici è di 25 giorni per un infortunio a un piede.

Sul posto la Polizia civile che ha raccolto le testimonianze dei colleghi e ricostruito la dinamica dell'incidente sul lavoro.

