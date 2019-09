Dogana: ragazzo perde controllo della macchina e finisce contro un albero

Un brutto incidente è avvenuto alle 20.15. Un ragazzo sammarinese stava scendendo lungo via Tre Settembre, direzione Rimini, quando ha perso il controllo della Fiat Panda su cui viaggiava solo, all'altezza dell'incrocio con via Moretti. Un urto violento con l'utilitaria che ha divelto il palo della segnaletica a destra della carreggiata per poi finire contro l'albero e rimbalzare in mezzo alla strada. Fortunatamente in quel momento non arrivava nessuno.

Il botto è stato talmente forte da richiamare gli abitanti della zona in strada. Subito allertato, il 118 è arrivato in pochi minuti. Il ragazzo alla guida era cosciente ed è stato soccorso e messo sulla barella per un primo intervento. Dopodiché l'ambulanza è partita a sirene spiegate verso l'Ospedale di Stato. Il conducente ha riportato ferite non gravi.

Sul posto la pattuglia della Polizia Civile per i rilievi: la Panda era praticamente distrutta dal lato passeggero, con entrambi gli airbag scoppiati e parti della carrozzeria volate a diversi metri.

Presente anche la Gendarmeria per regolare il traffico dal momento che la strada è stata chiusa per alcuni minuti per consentire il lavoro dei medici.