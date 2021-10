Dogana: scontro tra moto e Ape, la peggio per il centauro

Incidente stradale alle 7:30 circa, a Dogana, su via Tre Settembre. Lo scontro proprio a ridosso del confine, tra una moto e un ape. Un ragazzo 25 enne, S.L. le iniziali fornite dalla Polizia Civile, a bordo del suo motociclo, stava entrando dal confine, quando è entrata in collisione con un Ape Piaggio, guidato da un diciassettenne che viaggiava nella stessa direzione e stava svoltando in Piazza Tini provenendo dalla direzione monte.

Nello scontro sono rimasti feriti tutti e due i ragazzi, trasportati dall'ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato. La peggio per il centauro che ha riportato feriti guaribili in 30 giorni, mentre minorenne se la caverà in una settimana.