Danneggiamento, nella notte, al Planet Cafè di Dogana. Ignoti sono entrati all'interno sfondando la porta in vetro dell'ingresso, ma hanno trovato il cassetto del registratore di cassa vuoto. Nessun bottino, dunque, per i malviventi che, però, hanno creato danni rilevanti alle cose. Sul posto la Guardia di Rocca per i rilievi. I responsabili del danneggiamento non hanno neanche toccato la merce all'interno del locale.