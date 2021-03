Dogana: si ribalta in superstrada, senza gravi conseguenze

Un sammarinese stava percorrendo questa mattina via 3 settembre poco dopo il confine in direzione monte quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Twingo finendo con lo spigolo destro contro un'auto Kia parcheggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.20. L'ostacolo gli ha fatto da ponte, tanto che l'utilitaria ha preso il volo ribaltandosi sul lato sinistro. Per il conducente, un 70 enne, solo tanto spavento ma nessuna conseguenza, dal momento che la velocità era ridotta. L'uomo è uscito dall'auto facendo leva sul volante, aiutato da alcuni passanti che avevano visto del fumo fuoriuscire dalla vettura.

Sul posto due pattuglie della Polizia Civile che ha chiuso la corsia ascendente della superstrada per consentire i rilievi dell'incidente.

