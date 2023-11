Dogana: tamponata mentre si immette sulla superstrada, 20 giorni di prognosi

Incidente nella serata di sabato a Dogana. Una Citroen C1, con targa italiana, stava uscendo dal parcheggio del centro commerciale Atlante per immettersi sulla superstrada quando, per ragioni da accertare, è stata tamponata da un altro veicolo con targa sammarinese che si era immesso dal sottopasso. La dinamica è al vaglio della Polizia Civile, intervenuta per i rilievi. Per via dell'impatto la conducente della Citroen ha riportato lesioni che hanno richiesto l'intervento del 118. Trasportata all'Ospedale di Stato, alla donna stata diagnosticata una prognosi di venti giorni.