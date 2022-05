INCIDENTE Dogana: violento scontro al confine, nessun ferito. Impatto fa ruotare furgone di quasi 360°[Video] La rabbia dei residenti che da anni chiedono interventi per aumentare la sicurezza

Brutto incidente poco fuori il confine di Dogana nel pomeriggio di oggi. Un furgoncino con targa sammarinese stava svoltando per immettersi in via Dogana quando si è scontrato con una Peugeot 3008 Gt, con targa italiana, condotta da un ragazzo. Il giovane viaggiava insieme a due donne, verso il confine di San Marino. L'impatto è stato fortissimo, tanto che l'auto è andata praticamente del tutto distrutta e il furgone, vuoto in quel momento, ha fatto un giro di 360° su se stesso, riportando solo alcuni segni sulla fiancata destra.

Fortunatamente nessuno dei due conducenti ha riportato ferite, tanto che l'ambulanza, arrivata sul posto dall'Ospedale di San Marino, è ripartita vuota, dopo che l'italiano ha rifiutato le cure. Sul posto due squadre dei Vigili e una volante della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica.

Tanta la rabbia da parte dei residenti della zona che lamentano la pericolosità dell'incrocio. Solo poche settimane fa un altro brutto incidente allo stesso incrocio. "Sono anni che scriviamo al Comune - ci dicono - che ha inoltrato le nostre istanze agli organi competenti", sulla pericolosità di quel tratto della Consolare, ma Anas ha risposto di non ravvedere pericoli.

Al momento la viabilità è solo in una carreggiata per direzione e la circolazione risulta rallentata.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: