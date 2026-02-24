SAN MARINO Domagnano, 73enne investita sulla Superstrada: resta grave in Rianimazione Trasferita al “Bufalini” di Cesena, è in prognosi riservata. Sui social si riaccende il dibattito sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla Superstrada.

Domagnano, 73enne investita sulla Superstrada: resta grave in Rianimazione.

Restano gravi, ma stabili, le condizioni della 73enne investita nel pomeriggio di lunedì sulla Superstrada. Trasportata d’urgenza al Pronto soccorso di San Marino, la donna è stata successivamente trasferita all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione per i numerosi traumi riportati nell’incidente. La prognosi resta riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto attorno alle 17.30: il Fiat Ducato viaggiava in corsia di sorpasso quando ha investito la donna sulle strisce pedonali. La Polizia Civile, che ha temporaneamente chiuso il tratto discendente di Superstrada in prossimità della rotatoria di Domagnano per consentire i rilievi, sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Dopo la pubblicazione della notizia, sui social si è acceso il dibattito sulla sicurezza della Superstrada, in particolare per quanto riguarda i pedoni. Tra i commenti più condivisi, c’è chi propone l’eliminazione degli attraversamenti pedonali nei tratti a quattro corsie e chi chiede l’installazione di semafori pedonali a chiamata, richiamando gli esempi di Dogana e dei Tavolucci. Altri utenti puntano invece l’attenzione sulla velocità spesso sostenuta lungo l’intero asse viario e sulla scarsa tutela degli utenti più vulnerabili.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: