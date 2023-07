Domagnano: auto in fiamme sulla Superstrada, necessaria la chiusura momentanea al traffico

È stato necessario l'intervento della sezione antincendio della Polizia civile, con due mezzi, per spegnere le fiamme che avevano avvolto un'auto con targa tedesca che si è incendiata sulla carreggiata ascendente della Superstrada, a Domagnano, poco dopo la curva dell'ex Symbol. Il fatto è accaduto lunedì, poco prima delle 13:00. Sul posto sono intervenute in supporto anche pattuglie della Gendarmeria, Guardia di Rocca e la Protezione civile per chiudere momentaneamente la strada. Mentre in direzione valle, è stata mantenuta aperta solo una corsia. Non risultano feriti; solo danni ingenti all'auto. Gli occupanti dell'auto sono infatti riusciti a mettersi in salvo prima che la parte anteriore del mezzo venisse divorata dalle fiamme.

