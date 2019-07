Domagnano: cappottamento nella notte, solo un grande spavento per due minorenni

Erano circa le due di notte quando è stato segnalato un incidente a Domagnano. Una minicar, con a bordo due minorenni, si è cappottata sulla superstrada a causa di una brusca inversione di marcia. Il piccolo mezzo ha così terminato la corsa in via Michele Bucci, una strada laterale lì vicino. Per fortuna sono rimasti illesi i due giovani che se la sono cavata così con un grosso spavento. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della Polizia Civile.