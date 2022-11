Incidente nel tardo pomeriggio a Domagnano, sulla Superstrada, all'altezza della Sesta Marcia. Secondo le prime ricostruzioni, per ragioni da accertare, una vettura avrebbe urtato una colonna del gas, danneggiandola. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile con diverse pattuglie e la Squadra Antincendio. Si sta procedendo all'evacuazione della zona per via di probabili perdite di gas.

Seguiranno aggiornamenti