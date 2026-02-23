TV LIVE ·
Domagnano, donna investita da un furgone sulla Superstrada

Travolta mentre attraversava sulle strisce: chiusa la corsia discendente della Superstrada.

23 feb 2026
I rilievi della Polizia Civile
I rilievi della Polizia Civile

Grave incidente a Domagnano, dove un furgone ha investito una donna di 73 anni che, secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 17:30 di lunedì stava attraversando la corsia discendente della Superstrada sulle strisce pedonali, all’altezza di via Innocenzo Cappa. Sia la donna sia il conducente del Fiat Ducato risultano sammarinesi.

In base alle prime testimonianze, il mezzo viaggiava in corsia di sorpasso al momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato la donna al Pronto soccorso. Da qui è stato deciso il suo trasferimento all'ospedale "Bufalini" di Cesena per le gravi ferite riportate. La prognosi è riservata.

La Polizia Civile ha chiuso temporaneamente la Superstrada in prossimità della rotatoria di Domagnano per consentire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Articolo in aggiornamento




