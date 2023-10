Domagnano: donna investita, il guidatore scappa e tenta di nascondere l'auto

Domagnano: donna investita, il guidatore scappa e tenta di nascondere l'auto.

Incidente avvenuto ieri sera, attorno alle 20:10, a Domagnano, in strada Monte Olivo. Una donna sammarinese, L.B. classe 1976, stava percorrendo la via a piedi, in direzione Torraccia-Domagnano quando, in prossimità di un'isola ecologica, è stata investita da un'auto guidata da un giovane sammarinese, classe 1999, che stava percorrendo la via nello stesso senso di marcia. La donna, per via dell'impatto, è stata sbalzata vari metri a monte, sulla banchina naturale. Le cause sono in corso di accertamento. l guidatore non ha prestato soccorso e in seguito ha tentato di occultare il veicolo, a circa trecento metri dal luogo del sinistro. In seguito è stato rintracciato dalla Polizia Civile e ha ammesso di essere il responsabile dell'investimento.

Sul posto è intervenuto il 118. Dopo le prime cure all'Ospedale di Stato di San Marino la 47enne è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in gravi condizioni. Ha riportato un trauma facciale e importanti fratture al bacino e alle gambe, con una prognosi di 90 giorni. Non sarebbe però in pericolo di vita. Il guidatore è rimasto illeso, ma in stato di shock. La Polizia Civile, per i rilievi, è stata supportata dalla Sezione Antincendio per illuminare al meglio la zona. Intervenuta anche una pattuglia della Gendarmeria. Il ragazzo è stato sottoposto ad alcoltest.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: