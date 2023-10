Domagnano: esce di strada con l'auto e finisce contro un albero

Domagnano: esce di strada con l'auto e finisce contro un albero.

Avrebbe fatto tutto da solo, il conducente della Golf che nella serata di ieri, in via XXV Marzo - a Domagnano, all'altezza di Più Me - , è finito contro un albero. Erano le 20.55, l'auto con targa sammarinese stava salendo quando, in prossimità dell'intersezione con via Carducci, il veicolo è uscito di strada colpendo una pianta e finendo contro un altro arbusto. Per il 71enne è stata diagnosticata una prognosi di 10 giorni. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Civile.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: