SAN MARINO Domagnano: garage in fiamme in via Bucci, nessun danno a cose e persone

Verso le 17.00 di martedì 19 aprile a Domagnano dei residenti in via Michele Bucci hanno segnalato alle autorità competenti di vedere una nube di fumo nero uscire da un garage del civico 6c. Il personale antincendio, giunto sul posto con fuoristrada e autopompa, ha domato le fiamme. Al momento le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, ma fortunatamente non ci sono stati danni a persone e alla struttura.

