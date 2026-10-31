SINISTRO Domagnano: incidente tra due auto, superstrada temporaneamente bloccata Solo spavento e nessuna grave conseguenza per i conducenti dei veicoli

Per fortuna solo disagi al traffico e tanto spavento per un incidente avvenuto nella mattinata di sabato 31 ottobre sulla superstrada, all'altezza di Domagnano. In base alle prime informazioni, due auto, entrambe con targa sammarinese, si sono scontrate mentre procedevano in direzione monte.

Un forte impatto: entrambi i mezzi hanno riportato danni evidenti. Per il primo veicolo vetro posteriore in frantumi e paraurti danneggiato. Per il secondo il muso semi distrutto. Rilevanti anche i disagi alla circolazione, con traffico bloccato, code e la strada interrotta temporaneamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Civile, per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, e i sanitari del 118 per prestare soccorso.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per i conducenti: l'unica ferita è una giovane sammarinese di 28 anni; per lei cinque giorni di prognosi. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, il veicolo in mezzo alla strada è stato rimosso e la circolazione è tornata alla normalità.

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