Domagnano, infortunio sul lavoro: 19enne sammarinese cade da un silos

Un giovane sammarinese (G.T.) è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, poco prima delle 11 al Ranch Francischin a Domagnano. Il ragazzo, 19 anni, stava effettuando uno stage da perito agrario presso l'azienda agricola della strada di Paderna. Secondo la ricostruzione della Polizia Civile il giovane stava eseguendo il controllo di alcuni silos situati nell'area dell'attività e proprio mentre si trovava sulla sommità di una di queste strutture è caduto verso l'esterno. Le cause sono oggetto di verifica da parte di Polizia Civile e dipartimento Prevenzione. Portato al pronto soccorso, è stato ricoverato in ortopedia con una prognosi di 30 giorni. Probabilmente la caduta avrebbe avuto conseguenze molto più gravi se non fosse stata attutita dalla presenze di un dipendente, che proprio in quel momento si trovata nelle vicinanze e sul quale il giovane stagista è rovinato addosso prima di cadere al suolo.