Domagnano, infortunio sul lavoro: 19enne sammarinese cade da un silos 30 giorni di prognosi per lo stagista

Per il giovane perito agrario poteva andare molto peggio. Il volo dagli almeno 5 metri d'altezza dalla sommità dei silos su cui stava eseguendo un controllo è stato infatti attutito dalla presenza di un impiegato del Ranch Franceschin, a Domagnano, che si trovava proprio sotto. E' successo questa mattina, poco prima delle 11: il giovane sammarinese, vent'anni ancora da compiere, impegnato in uno stage presso l'azienda agricola della strada di Paderna, stava eseguendo il controllo di alcuni silos situati nell'area dell'attività e proprio mentre si trovava sulla sommità di una di queste strutture è caduto verso l'esterno. Le cause sono oggetto di verifica da parte di Polizia Civile e dipartimento Prevenzione, che ascolteranno il giovane nei prossimi giorni - rimasto sempre cosciente - per meglio comprendere la dinamica dell'accaduto. Subito soccorso e portato all'ospedale di Stato, dopo essere stato sottoposto ad accertamenti sanitari, il giovane sammarinese è stato ricoverato in ortopedia con una prognosi di 30 giorni.



I più letti della settimana: