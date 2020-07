Domagnano: infortunio sul lavoro per un 19enne sammarinese

Infortunio sul lavoro in mattinata, poco prima delle 11 al Ranch Francischin a Domagnano. Coinvolto un 19enne sammarinese che stava effettuando uno stage da perito agrario presso l'azienda agricola. Sul posto è intervenuto il Pronto Soccorso per il trasporto all'Ospedale di Stato di San Marino. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto durante l'ispezione di un silos. La dinamica è al vaglio sella sezione infortunistica della Polizia Civile. Il giovane era cosciente all'arrivo dell'ambulanza.

Seguiranno aggiornamenti



