Domagnano: scontro auto moto senza gravi conseguenze

Incidente alla rotonda di Fiorina nel tardo pomeriggio, senza gravi conseguenze. Una Volkswagen stava salendo in via 5 febbraio in direzione Borgo Maggiore. Al volante dell'auto sammarinese, una ucraina di 66 anni: quando si è immessa nella rotatoria è entrata in collisione con una moto, condotta da un sammarinese di 60 anni. Dinamica al vaglio della Polizia Civile, anche se si è trattato di un sinistro di poco conto. Gli agenti, per consentire i soccorsi e i rilievi, hanno chiuso il tratto di strada in direzione Rimini, deviando il traffico in strade alternative.