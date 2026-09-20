Domagnano, scontro tra auto e scooter sulla superstrada L’incidente intorno a mezzogiorno in direzione Città. Coinvolti una Suzuki e uno Scarabeo. Sul posto Gendarmeria, Polizia Civile e personale del 118

Incidente stradale intorno a mezzogiorno di oggi a Domagnano, lungo la superstrada in direzione Città. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Suzuki bianca e uno scooter Scarabeo, sul quale viaggiava una signora di 64 anni. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte una pattuglia della Gendarmeria e una della Polizia Civile, insieme al personale sanitario del 118.

Per la donna 20 giorni di prognosi. Restano inoltre da chiarire la dinamica e le cause dell’incidente, affidate agli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute.

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