INCIDENTE Domagnano, tamponamento fra sammarinesi nel bivio per Valdragone

Incidente, poco dopo le 10:00 di lunedì, in via Sesta Gualdaria, a Domagnano. Due auto con targa sammarinese, che provenivano entrambe da Valdragone, si sono scontrate a ridosso dell'intersezione con la Superstrada. Per i rilievi e la messa in sicurezza della strada, sono giunti sul posto agenti della Polizia civile. Secondo una prima ipotesi, una Ford Kuga di colore grigio si stava immettendo sulla Super quando, da dietro, è sopraggiunta una Mitsubishi Outlander rossa che l'ha tamponata. Un 60enne è stato portato al Pronto soccorso in ambulanza per accertamenti. Durante le operazioni della Polizia civile, è stato chiuso il bivio in direzione valle, mentre sulla Superstrada si procedeva su un'unica corsia.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: