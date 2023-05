Donna di 69 anni investita a Dogana: trasferita a Rimini per un intervento

Investito un pedone a Dogana nella serata del 1° maggio. Ne dà notizia la Polizia Civile con una nota stampa. Un ragazzo sammarinese di 21 anni era alla guida della sua auto in via Campolungo, quando, per cause al vaglio degli agenti, ha investito un una donna italiana di 69 anni che stava attraversando la strada. La donna è risultata gravemente ferita e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato. I sanitari ne hanno poi disposto il trasferimento all'Infermi di Rimini dopo è stata sottoposta ad un intervento. Sono in corso indagini da parte della Polizia Civile per accertare l’esatta dinamica del sinistro.