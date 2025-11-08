Donna investita sulle strisce: grave 68enne. Strada chiusa per ore dopo l’incidente

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Santarcangelo di Romagna, lungo la via Santarcangiolese, all’altezza della rotatoria con via Giovanni Paolo II. Una donna di 68 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da una Toyota Yaris in transito. L’impatto è stato violento: la donna, dopo essere stata colpita, è finita contro il parabrezza del veicolo, riportando ferite serie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con un’ambulanza e l’auto medica.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in gravi condizioni. La Polizia Locale di Santarcangelo ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La via Santarcangiolese è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. L’incidente ha richiamato sul posto numerosi residenti e automobilisti bloccati nel traffico. Si tratta dell’ennesimo episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni e sulla necessità di maggiore prudenza nei pressi degli attraversamenti.











