Dopo il grande caldo attese le piogge: allerta meteo “arancione” sulla Romagna

Dopo le temperature estreme degli ultimi giorni, su Romagna e San Marino sono attesi violenti temporali. Per questo la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per temporali e “gialla” per stato del mare per le province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.

"Nella giornata di giovedì 2 luglio - scrivono gli esperti - sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi e persistenti, più probabili sul settore orientale con associate precipitazioni che potranno generare diffusi allagamenti nei centri urbani e localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato. Pur con valori inferiori a quelli di riferimento non si escludono, per effetto del moto ondoso, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale".











