Dopo l'istanza di ricusazione, sospeso il processo d'appello del Conto Mazzini

L’istanza di ricusazione sospende il processo d'Appello del Conto Mazzini. Presentata nei giorni scorsi dall'imputato Claudio Podeschi, l'istanza in estrema sintesi sollevava il dubbio di una possibile influenza politica e quindi di pressione nei confronti del giudice Francesco Caprioli, che ad aprile dovrà essere sottoposto a conferma.





Circostanze che il giudice Caprioli ritiene non integrino l'imparzialità del suo giudizio; ha tuttavia scelto di sospendere il processo insieme ai termini di prescrizione dei reati, e di trasmettere al Dirigente l'istanza di ricusazione, affinché si esprima il giudice competente. Lo stallo potrebbe durare mesi dal momento che, per quanto sia stato emesso un bando, nel tribunale di San Marino attualmente manca il Giudice per i rimedi Straordinari, competente per la ricusazione.