GIUDIZIARIA Dopo l'istanza di ricusazione, sospeso il processo d'appello del Conto Mazzini Lo stallo potrebbe durare mesi. L'istanza era stata presentata da Podeschi

Il giudice d'Appello Francesco Caprioli aveva spinto sull'acceleratore e fissato le udienze fino agli ultimi giorni utili dell'anno pur di fare concludere le difese. Ma a fermare il secondo grado della cosiddetta “tangentopoli di San Marino”, che in primo grado ha visto condannare 21 persone tra cui 8 ex Segretari di Stato 5 ex Capitai Reggenti, è stata l'istanza di ricusazione presentata da uno degli imputati “eccellenti” Claudio Podeschi. Che, in estrema sintesi, sollevava il dubbio di una possibile influenza politica e quindi di pressione nei confronti del giudice Francesco Caprioli, che ad aprile dovrà essere sottoposto a conferma, compromettendone la serenità di giudizio.

“Io non sono dipendente dalla politica” disse il giudice Caprioli in una delle scorse udienze, rigettando l'allora invito all'astensione. Davanti all'istanza di ricusazione è rimasto dello stesso parere, visto che specifica che le circostanze non integrano l'imparzialità del suo giudizio, tuttavia ha scelto di sospendere il processo e di trasmettere gli atti al Dirigente, affinché si esprima il Giudice per i Rimedi straordinari. Ma la figura in questione, competente per la ricusazione, attualmente in tribunale manca, e benché sia stato già emesso un bando lo stallo del Mazzini potrebbe durare mesi. In ogni caso il Giudice Caprioli una cosa l'ha evidenziata: insieme al processo sono sospesi i termini di prescrizione dei reati, dal 2 dicembre, giorno in cui la difesa di Podeschi, a pochi giorni dall'arringa - in calendario mercoledì - ha depositato l'istanza.

